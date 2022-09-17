تعرضت أسرة سعودية للصدمة بسبب صدور فاتورة المياه لمنزلهم بمبلغ 400 ألف ريال.

وقالت فادية الفواز متضررة من فواتير شركة المياه، إن فاتورة المياه كانت بمبلغ 400 ألف ريال وتم خفض المبلغ إلى 250 ألف ريال.

وتابعت:”اتجهنا لجهة مختصة في آلية تحليل المياه اكتشفنا عدة أخطاء في الفوترة”، لافتة:” تبين أن استهلاكنا ما بين 40 إلى 50 متر أي ما يعادل 120 ريال في الشهر كما تم تخفيض المبلغ إلى 18 ألف ريال”.