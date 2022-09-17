أكد استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور محمد مدخلي أن المشروبات الغازية تسبب هشاشة العظام لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر والفوسفات.

وقال مدخلي :” هناك مكونيين في المشروبات الغازية قد يؤثرا على صحة الفرد بشكل كبير وهما السكر والفوسفات”.

وأضاف ” استهلاك المشروبات الغازية بشكل يومي يزيد خطورة الإصابة بمرض السكري وكذلك السمنة إلى جانب الإصابة بنقص كثافة العظم الذي يسبب هشاشة العظام”.