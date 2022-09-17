شرح أخصائي إسعاف بهيئة الهلال الأحمر كيفية إسعاف شخص بدأ يصاب بجلطة دماغية، محذرا من استخدام الأسبرين.

وقال :” إذا رأيت الشخص المصاب أمامك لديه ثقل في اللسان أثناء التحدث أو إذا كان لديه ميلان بالوجه وكذلك خدران بالليد، فإن إحدى هذه العلامات تشير بنسبة كبيرة إلى الإصابة بجلطة دماغية”.

ََوتحدث عن أعراض وعلامات الجلطة القلبية قائلاً :” يكون الشخص مصاب بجلطة قلبية إذا كان يشتكي من ألم بالصدر وكان متعرق بغزارة، واذا كان عنده ضيق تنفس وكذلك اذا كان يشتكي من ألم بالعنف والكتف إلى أسفل الظهر “.

وتابع” في هذه الحالة أول خطوة إسعافية هي أن نقوم بفك الثوب المقفل الذي يرتديه، ثم نسأله إذا كان يتناول أي دواء خاص فيه وقبل كل ذلك نتصل برقم”٩٩٧”.

احذر الأسبرين..

أخصائي إسعاف بهيئة الهلال الأحمر يشرح كيف نسعف شخص بدأ يصاب بجلطة دماغية @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dNR5BGhTA9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 17, 2022