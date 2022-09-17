أجلت نتفليكس عرض الأفلام السعودية القصيرة حتى ديسمبر المقبل بسبب مشاكل فنية في بعض الأفلام.

وقال الناقد الفني أحمد العياد :” التوقف بسبب مشاكل تقنية فقط وبمجرد حلها سيعاد إذاعة هذه الأفلام خاصة أنها لمواهب سعودية واعدة وسيكون لها فرصتها على الشبكة العالمية”.

وأضاف ” تتفاوت مستوى هذه الأفلام كم حيث المشاركات المحلية والعالمية مابين متوسط إلى جيد، حيث أن هناك أفلام مهمة مثل الطائر الصغير حيث حقق نجاحات كبيرة حيث حقق ذهبية لأفضل فيلم سعودي قصير ”