زار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، متحف تل أبيب للفنون ومركز بيريز للسلام والابتكار، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لدولة إسرائيل.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات ، اطلع وزير الخارجية الإماراتية ، على أقسامه المختلفة، الذي يعد أحد أهم المؤسسات الفنية والثقافية في إسرائيل، وتعرف إلى محتويات قسم الفنون الإسرائيلية الذي يشمل مجموعة غنية من الأعمال الفنية، وتفقد أقسامه المتنوعة، ومنها قسما الفنون الحديثة والمعاصرة، والرسم والمطبوعات.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن متحف تل أبيب للفنون يعكس ما تشهده الحركة الفنية والثقافية في إسرائيل من نمو وتطور، مشيراً إلى أن الفنون تؤدي رسالة سامية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.