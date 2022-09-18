أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، غياب المهاجم الفرنسي الدولي، كريم بنزيمة، عن قمة الدوري الإسباني في كرة القدم، الأحد، بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو.

وكان بنزيمة غاب عن آخر مبارتين لفريقه لإصابة بالفخذ، فيما صرح أنشيلوتي قائلا: “لن يتمكن بنزيمة من اللحاق بالمباراة. بدأ بالعمل فردياً. سيبقى هنا في فترة التوقف الدولية ليكون جاهزاً بعد استئناف الليغا”.

ورفض المدرب التعليق على احتفال مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، برقصة القرد التي اعتبرها البعض غير لائقة،قائلا: “لستُ والده، لست شقيقه، أنا مجرد مدربه”.