ظهرت الرحالة رشا القرشي على ظهر ناقتها في المدينة المنورة، وذلك على خلفية انطلاقها في رحلة من الصياهد في مطلع الشهر الجاري.

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة وصول رشا القرشي إلى المدينة المنورة، تجوب الشوارع على ظهر الناقة.

وكانت القرشي، صرحت في وقت سابق بأن الفكرة بدأت عند مشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السادسة حيث قطعت وعد على نفسها بأنها إذا لم تفز في المهرجان ستعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها.

ولفتت إلى أن الفكرة تطورت لديها حيث قررت أن تكون أول سعودية تنطلق من الرياض إلى الحجاز بالناقة، لافتة إلى أنها تسعى إلى نشر التراث ودخول موسوعة جينيس، مشيرة إلى أن الانطلاقة من الصياهد إلى القصيم ثم المدينة ثم الوصول لجدة التاريخية.

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