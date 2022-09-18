أعلنت الحكومة البريطانية، أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الاثنين في 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، وكذلك على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

وأوضحت وزارة الثقافة البريطانية، في بيان أن الجنازة التي تقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” و”آي.تي.في” و”سكاي”.

كما أعلنت الحكومة أن يوم الجنازة عطلة رسمية. ويمكن أن يشهد الجنازة جمهورا أكبر مما شوهد في مناسبات رئيسية أخرى في التاريخ البريطاني.