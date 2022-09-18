أعلن مسؤولون في حزب النهضة الإخواني التونسي، استدعاء الشرطة لزعيم الحزب راشد الغنوشي للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول إرسال متطرفين إلى سوريا.

ويواجه العنوشي عدة تهم منها “إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، لفائدة تنظيم إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم معاقبة مرتكبيها وغسل الأموال”.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي.