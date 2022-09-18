أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمجموعة من الإرشادات خلال استخدام الأدوية، وذلك لضمان عدم الإصابة بأي مخاطر صحية.

وبيّنت الهيئة، أنه يجب قبل صرف الدواء من الصيدلية إخبار الصيدلي بوجود أي حساسية دوائية، وجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والأدوية الشعبية والمكملات الغذائية والفيتامينات، بالإضافة إلى إخباره بوجود حمل أو محاولة حدوث حمل.

وشددت على الاحتفاظ بالدواء في علبته الأصلية وعدم خلطه مع الأدوية الأخرى، وعدم مشاركته مع شخص آخر، كما نصحت بقراءة كافة معلومات الدواء والاحتفاظ بالنشرة الداخلية المصاحبة.