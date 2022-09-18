أكدت دراسة حديثة، على إمكانية تعرض الأشخاص الذين يداومون للعمل ليلاً للإصابة بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية.

وقالت الدراسة التي نشرها موقع “New Atlas”، أن العمل بتلك الطريقة خاصة تغير أوقات الدوام يتسبب في تعطل الساعة البيولوجية ومن ثم التأثير على الحالة المزاجية بسبب توقيت الوجبات الغذائية.

وأشارت إلى أن زيادة ساعات العمل ليلاً تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع إمكانية تسبب تناول الطعام في أوقات متأخرة بزيادة خطر الإصابة بأمراض السكري والسمنة والاكتئاب والقلق.

وذكرت أنه تم رصد اختلاف ملحوظ على الأشخاص الذين يعملون بالدوام الليلي وظهور أعراض شبيهة بالقلق طوال الوقت عليهم، مع وجود تأثير واضح لجداول الأكل المختلفة على الحالة المزاجية.