كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن مفهوم مرض اضطراب ما بعد الصدمة، وما هي الأعراض الدالة على الإصابة به، وكيف يمكن علاجه.

وأوضحت المدينة الطبية، إن اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة نفسية خطيرة تتطلب العلاج، ويمكن أن تؤثر على أي شخص تعرض لحادث صادم.

وذكرت أن أعراض المرض تشمل الشعور بظهور الكوابيس والأفكار المخيفة، والشعور بالتوتر في المشاعر وتجنب الأماكن والأشياء التي تتسبب في تذكر الحدث الصادم.

وأشارت إلى أنه يعالج من خلال علاج سلوكي معرفي، يشجع على تذكر الحدث الصادم والتعبير عن المشاعر حيال ذلك، مبينة أن هذا قد يساعد في إزالة الحساسية للصدمة وتقليل الأعراض.

وقالت أن المرض يعالج كذلك عن طريق مجموعات الدعم، حيث يمكن مناقشة المشاعر مع أشخاص آخرين لديهم اضطراب ما بعد الصدمة، مضيفة أن ذلك يساعد على إدراك أن الأعراض ليست غريبة وأن المريض ليس وحيداً.