أكد أحد الخبراء، أن عادة شائعة لدينا جميعا في تنظيف الأسنان، يمكن أن “تبطل” بعض الأشياء الجيدة اللازمة للحفاظ عليها.

ونصح طبيب أسنان Bupa للعناية بالأسنان – سيلفيو كارتاس – بعدم شطف الفم بعد غسل الأسنان بالماء وغسول الفم، مضيفًا: “يميل الناس إلى شطف أفواههم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. ومع ذلك، فإن هذا يتسبب في إزالة الفلورايد من الأسنان، ما يعني أنه لا يمكن أن يفيد الأسنان من خلال تقوية المعادن في المينا”.

وأضاف: “لذلك، يجب أن تبصق، لا تشطف، وتجنب استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، حيث أن غسول الفم يحتوي على نسبة أقل من الفلورايد مقارنة بمعجون الأسنان. وهناك عادة مفيدة أكثر وهي استخدام غسولات الفلوريد هذه في وقت آخر خلال اليوم أو اتباع الإرشادات التي يقدمها طبيب الأسنان أو أخصائي الصحة”.

وتابع: “يحتوي معجون الأسنان على مكونات نشطة تحتاج إلى وقت لتتحرر/تلتصق بالأسنان. الشطف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يزيل هذه المكونات وفوائدها. ومعجون الأسنان المضاد للبكتيريا/التجاويف يرسب بوليمر لاصق على السن (درع واق)؛ فالشطف مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يخففها ويزيلها في النهاية. وعادة ما يحتوي غسول الفم على تركيز فلوريد أقل من معجون الأسنان. لذلك سيخفف تركيز الفلوريد في الفم إذا تم استخدامه مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة”.