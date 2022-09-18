أوضح الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي، أن اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يبحث التطورات الاقتصادية والخطط التنموية والمنعطفات السياسية وتداعياتها.

وصرح “المبارك” في كلمته بأن التوترات الجيوسياسية في أوروبا؛ أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% .

وأضاف: “الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات، ولابد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة”.

وجاء ذلك خلال انطلاق اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة.

فيديو | محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك: الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات.. ولابد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة#الإخبارية pic.twitter.com/8zfAfo1Buj — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 18, 2022

فيديو | محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك: اجتماع "مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية" يبحث التطورات الاقتصادية والخطط التنموية والمنعطفات السياسية وتداعياتها #الإخبارية pic.twitter.com/fQqSghqMzf — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 18, 2022