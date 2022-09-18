كشف الأطباء أن ألم الأسنان المستمر قد يكون من أعراض ورم في الدماغ؛ حيث أنهم خلال أكثر من ستة أشهر لم يتمكنوا من تشخيص سبب ألم الأسنان المستمر الذي كانت تعاني منه الشابة البريطانية إيما فيبستر، حيث لم تساعد الأدوية والعقاقير المختلفة المستخدمة في علاج العصب الوجهي على تحسن حالتها.

وأشارت التقارير إلى أن بدلا من ذلك ساءت حالتها أكثر، وبدأت عندها مشكلات في الرؤية، وعند مراجعتها لأخصائي أمراض العيون، لم يكتشف إصابتها بأي مرض من أمراض العيون، لذلك طلب منها إجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي كشف وجود ورم في الدماغ، ما سبب الألم الذي تعاني منه هذه الفترة الطويلة.

وذكرت الشابة إيما فيبستر، “أخبروني أن الورم حميد، لكنني كنت مستعدة لتنظيم جنازتي. لأن جدتي توفيت في عمر 55 عاما بسبب ورم في الدماغ. وكنت والوالدان قلقين جدا من أن يحصل معي شيء فظيع”.