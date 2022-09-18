كشفت شركة سايڤر عن بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج سفـراء الأول، والذي يهدف إلى إعداد الخريجين الجدد من خلال التدريب أثناء العمل، ونقل المعرفة في مجالات جديدة من خلال العمل مع خبراء وطنيين ودوليين.

وأوضحت الشركة أن التخصصات المستهدفة هي :

– علوم الحاسب.

– الأمن السيبراني.

– الذكاء الاصطناعي.

– هندسة البرمجيات.

– نظم المعلومات.

– تقنيات البلوكتشين وعلم الآلة.

– علم البيانات.

– علم النفس السيبراني.

– التسويق.

– إدارة الأعمال.

– سلاسل التوريد.

– الموارد البشرية.

– إدارة المشاريع.

وأشارت إلى أن شروط الانضمام لسفراء سايڤر هي:

– الطلاب / الطالبات المتوقع تخرجهم في النصف الأول من عام 2023م.

– الخريجين الجدد بدرجة البكالوريوس أو الماجستير في 2021م أو 2022م، وغيرهم.

وقالت أن موعد بدء البرنامج يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م إلى يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م.

والتقديم مُتاح الآن وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1444/03/04هـ الموافق 2022/09/30م.

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي: هنا