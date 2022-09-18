استقبل موظف في حسابه المصرفي مبلغًا كبيرًا من المال، وبالتحقق منه تبين أنه وصل إليه نتيجة خطأ ارتكبه عملاق محركات البحث في الإنترنت “غوغل”.

ويُشار إلى أن شركة “غوغل” قد أعلنت على لسان أحد المتحدثين باسمها، أنها أودعت عن طريق الخطأ مبلغًا يقارب 250 ألف دولار في حساب متخصص بمجال الأمن السيبراني.

وأفاد مهندس أمن الموظفين في شركة يدعى سام كاري، أن “غوغل” أرسلت إلى حسابه المصرفي 249.999، دون تفسير، بالإضافة إلى أنه لم يتمكن من الحصول على رد من الشركة، إلا بعد ثلاثة أسابيع من محاولات الاتصال بها.

وقال كاري:” أنه يبحث أحيانا عن أخطاء شركات التكنولوجيا مثل “غوغل”، لكنه لم يتمكن من العثور على أي رابط بين مشاريع “غوغل” الحديثة وعملية الدفع الغامضة. ”

وأوضح متحدث باسم الشركة أن “الدفع كان عن طريق الخطأ، وأضاف كاري الجمعة الماضية:” أنه تلقى ردًا عن استفساراته من الشركة، وسيتوجه إلى البنك لإرجاع المبلغ.”