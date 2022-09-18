كشفت الشركة السعودية لصناعة الاسفنج المحدودة (سليب لاين) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، وذلك للعمل بفروع الشركة في (الرياض، مكة المكرمة)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو

– بائع معرض (دوام كامل).

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة هي :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- العمل على (فترتين).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]