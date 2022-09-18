كشفت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني “تحكم”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض للسعوديين، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير العلاقات التجارية Business Relationships Manager

المؤهلات و الخبرات:

– مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

– خبرة 3 إلى 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في دور مماثل.

المسؤوليات الوظيفية:

– مواكبة أحدث اتجاهات الصناعة لضمان تقديم المشورة والاستشارات التجارية بشكل فعال لإدارات تحكم.

– التنسيق مع EA وإدارة ضمان الخدمات لتلقي مستندات متطلبات العمل المحدثة بشكل مستمر وتطوير حلول للمتطلبات في الوقت المناسب.

– العمل عن كثب مع جميع إدارات تحكم لفهم احتياجات العمل واستكشاف فرص النمو.

– تقديم الدعم المستمر لأصحاب المصلحة الداخليين ذوي الصلة من حيث تقديم المشورة والاستشارات التجارية.

– الدعم في تحديد حلول مجموعة الخدمات مثل الأنظمة والمنتجات والتقنيات الجديدة.

– العمل كحلقة وصل بين وحدة أعمال الرقمنة والتكنولوجيا وجميع أقسام تحكم وتنسيق تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات العمل.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة الشروط والتفاصيل من خلال رابط الموقع.