كشف معهد الصناعات الغذائية، عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الأول لعام (2022-2023)م في الشركة السعودية لإنتاج غرف التبريد CGS.

وأوضح المعهد أن مميزات البرنامج هي :

– شهادة دبلوم مُعتمدة.

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

– التأمين الطبي.

وأفاد بأن الشروط المطلوبة للتسجيل هي :

– حاصل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).

– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة

% 60 فأعلى.

– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

– اجتياز الفحص الطبي.

وقالت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م.

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي: هنا