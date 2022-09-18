كشف معهد الصناعات الغذائية، عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الأول لعام (2022-2023)م في الشركة السعودية لإنتاج غرف التبريد CGS.
وأوضح المعهد أن مميزات البرنامج هي :
– شهادة دبلوم مُعتمدة.
– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
– التأمين الطبي.
وأفاد بأن الشروط المطلوبة للتسجيل هي :
– حاصل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).
– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة
% 60 فأعلى.
– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
– اجتياز الفحص الطبي.
وقالت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م.
وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي: هنا
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