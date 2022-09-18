أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
– المسمى الوظيفي:
أمين مكتبة LIBRARIAN (SA2)
المؤهلات و الخبرات:
– درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات – أساسي.
– خبرة لا تقل عن ست (6) سنوات في المكتبات – أساسية.
المسؤوليات الوظيفية:
– يبحث في المواد المرجعية القياسية ، بما في ذلك المصادر عبر الإنترنت للإجابة على أسئلة مرجعية المستفيد.
– يُجري بحثًا عن سوق بائع / ناشر الموارد الإلكترونية.
تطوير قوائم بالمصادر الإلكترونية للمشتريات.
يدير الاشتراكات الحالية والوصول عبر الإنترنت.
– يقوم بصيانة وتحديث صفحة الويب الخاصة بالمكتبة.
– يحلل طلب المستفيد لتحديد المعلومات المطلوبة ،
يوفر خدمات مرجعية عامة في جميع التخصصات بشكل فردي وفي مكاتب الخدمات ، بالإضافة إلى خدمات المراجع / البحث المتخصصة.
– يؤدي واجبات أخرى ذات صلة كما هو مطلوب.
وأوضحت الجامعة أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال رابط الموقع.
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