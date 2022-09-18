أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– المسمى الوظيفي:

أمين مكتبة LIBRARIAN (SA2)

المؤهلات و الخبرات:

– درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات – أساسي.

– خبرة لا تقل عن ست (6) سنوات في المكتبات – أساسية.

المسؤوليات الوظيفية:

– يبحث في المواد المرجعية القياسية ، بما في ذلك المصادر عبر الإنترنت للإجابة على أسئلة مرجعية المستفيد.

– يُجري بحثًا عن سوق بائع / ناشر الموارد الإلكترونية.

تطوير قوائم بالمصادر الإلكترونية للمشتريات.

يدير الاشتراكات الحالية والوصول عبر الإنترنت.

– يقوم بصيانة وتحديث صفحة الويب الخاصة بالمكتبة.

– يحلل طلب المستفيد لتحديد المعلومات المطلوبة ،

يوفر خدمات مرجعية عامة في جميع التخصصات بشكل فردي وفي مكاتب الخدمات ، بالإضافة إلى خدمات المراجع / البحث المتخصصة.

– يؤدي واجبات أخرى ذات صلة كما هو مطلوب.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال رابط الموقع.