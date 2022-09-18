كشفت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب القبول والتسجيل (رجال / نساء) لبرنامج (فني رعاية مرضى) المنتهي بالتوظيف 2022م.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يؤهل من العمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة؛ لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

وأفادت أن فني رعاية المرضى يساهم في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

وأوضحت الوزارة أن شروط الالتحاق بالبرنامج هي

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ليس على رأس العمل

3- درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية).

4- شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات أدناه:

– آيلتس (IELTS) 3.5.

– كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) 52.

5- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

وقالت أن المستندات المطلوبة للقبول هي:

– شهادة البكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

وأضافت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م.

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي: هنا