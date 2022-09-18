كشفت أمانة الأحساء، عن توفر وظائف شاغرة للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، بسلم الموظفين (بنظام التعاقد) وعلى الراغبين للتقديم على الإعلان الدخول على منصة مسار (جدارة) التابعة لوزارة الموارد البشرية.

وأوضحت الأمانة أن الوظائف المتوفرة هي:

– محامي.

– أخصائي صحة عامة.

– مهندس تنسيق مواقع مساعد.

– مهندس ميكانيكي مساعد.

– مراقب انشاءات.

– مراقب انشاءات.

– مساح.

– مساح.

– مراقب طرق.

– رسام معماري.

وأفادت بأن التقديم سيبدأ يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م.

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي : هنا