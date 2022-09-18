أحدثت صورة لزوجين في البرازيل، الجدل بعد أن قام المواطنين بإلتقاط مقطع فيديو وصور لهما أثناء سيرهما في حمام سباحة خاص بأحد الفنادق عاريان تمامًا، مما أثار استياء وغضب الرواد بسبب ما قام به الثنائي من أعمال منافية للآداب .

وقالت وسائل إعلام برازيلية:” أن مواطنين برازيليين أبدوا اعتراضهم واستيائهم الشديد عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عبر مشاهدة زوجين يسيران عاريان تمامًا في حمام سباحة وبعض المواطنين حولهم يقومون بإلتقاط صور لهما.”

وفي التفاصيل لاحظ أحد المواطنين سير رجل عار في حمام سباحة في ولاية توكانتينز البرازيلية، وفي البداية حدق أحد نزلاء الفندق فيما يحدث بعدما رأى الرجل عاريًا تمامًا، ولكن فوجئ بوجود سيدة أيضا معه ويسيران شبه عرايًا.

وعلّق أحد نزلاء الفندق، قائلاً:” أن الثنائي طلب منهما إخلاء الغرفة لتنظيفها أثناء ساعات النهار، ولم يتخيل أنهما سيقومان بفعل فاضح في حمام السباحة الخاص بغرفته أثناء تواجده على الشاطئ.”

والجدير بالذكر أن القانون في البرازيل يجرم ما حدث في الفيديو من فعلٍ فاضح، وطالب الرواد بإلقاء القبض على الثنائي بتهمة ممارسة فعل فاضح في مكان عام.