أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة عن أحدث ساعاتها الذكية Realme Watch 3 في الهند منذ ما يقرب من شهرين، وانطلقت الساعة اليوم إلى الدول الأوروبية لتصبح بذلك ساعة عالمية.

وتتوفر ساعة ريلمي Watch 3 حاليًا للشراء من خلال متجر ريلمي الأوروبي الرسمي أو عبر مختلف فروع أمازون الأوروبية.

ويُشار إلى أن سعر الساعة، يبلغ 69 يورو (أي حوالي ألف و 300 جنيه مصري)، ويعد اللون الوحيد المتاح هو الرمادي، كما أنها تتوفر في البلاد الآتية: بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال.

وجاءت الساعة الذكية Realme Watch 3، بشاشة من نوع TFT LCD، يبلغ قياسها 1.8 بوصة، وبدقة 240 ×، وتتميز بإطار من الألومنيوم وأحزمة من السيليكون.

كما أنها جاءت مقاومة للماء والغبار وفقا لمعيار IP68، على الرغم من أن ريلمي تحذر من أنها غير مناسبة للسباحة أو الاستحمام، وتبلغ أبعاد الساعة 45 × 37 × 11.5 ملميتر وتزن حوالى 40 جراما بدون الحزام.

والجدير بالذكر أنها تشمل تقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، والتي يمكنك من خلالها إجراء مكالمات بلوتوث عبر الساعة، واستخدم الميكروفون ومكبر صوت عالي الأداء المدمجين.