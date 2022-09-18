تحدث معتز العتيبي أخصائي العلاج النفسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن الاستعداد النفسي للبكاء عند الرجل.

وقال “العتيبي” في حديثه: “العاطفة موجودة في البشر سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، كما أن ردات فعل العاطفة تختلف بين البشر وبناءً على الثقافات المختلفة، وطريقة البكاء تختلف من ثقافة لثقافة”.

وعن بكاء الرجل، أضاف: “هناك دراسة نفسية ذكرت أن آراء الرجل حول البكاء تعزز من استعداده النفسي للبكاء كما تعبر عن حالته النفسية بعد البكاء، فإذا كان يرى البكاء عيبًا فلن يكون لديه استعداد نفسي للبكاء والعكس كذلك”، بحسب برنامج “صباح السعودية”.