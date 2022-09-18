أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 2.2 % مغلقا عند 11572 نقطة (-257 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، حيث هبطت أسهم “مصرف الراجحي” و”الأهلي السعودي” و”سابك” بنسب تراوح بين 2 و3 %.

وأغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 36.25 ريال (- 1 %).

وأنهت أسهم “سلوشنز” و”مجموعة تداول” و”الحكير” و”سبكيم العالمية” و”أكوا باور” و”متطورة” و”اللجين القابضة” و”بترورابغ” و”المتقدمة” و”وقت اللياقة” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 4 و7 %.

في المقابل، ارتفع سهم “دار الأركان” بنسبة 3 % عند 14.98 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2017، وسط تداولات بلغت نحو 21 مليون سهم.

وصعد سهما “ولاء للتأمين” و”ساب للتكافل” عند 15.26 ريال (+ 10 %) للأول و13.98 ريال (+ 1 %) للثاني.

وكانت عموميتا الشركتين قد وافقتا على الاندماج بين الشركتين.