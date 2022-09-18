أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير التحول
الوصف الوظيفي
– إدارة والتحكم في جميع الأنشطة داخل المنشأة والمناوبة المعينة.
– ضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة الإيجابية في المنشأة.
– حل المشكلات بشكل صحيح واستكشاف المشكلات وإصلاحها فور ظهورها دون توجيه من الإدارة.
– تأكد من تنفيذ اجتماع “حوار الأداء”.
– إدارة جمع البيانات في الوقت المناسب لتحديث مقاييس العمليات ، لدعم مدير المنشأة لمراجعة الأهداف والمقاييس.
– مراقبة KPI والأهداف ، وتحديد خطط العمل التصحيحية لضمان استيفاء جميع المقاييس.
وأوضحت المؤسسة أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية.
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