أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير التحول

الوصف الوظيفي

– إدارة والتحكم في جميع الأنشطة داخل المنشأة والمناوبة المعينة.

– ضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة الإيجابية في المنشأة.

– حل المشكلات بشكل صحيح واستكشاف المشكلات وإصلاحها فور ظهورها دون توجيه من الإدارة.

– تأكد من تنفيذ اجتماع “حوار الأداء”.

– إدارة جمع البيانات في الوقت المناسب لتحديث مقاييس العمليات ، لدعم مدير المنشأة لمراجعة الأهداف والمقاييس.

– مراقبة KPI والأهداف ، وتحديد خطط العمل التصحيحية لضمان استيفاء جميع المقاييس.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية.