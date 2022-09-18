حذرت سفارة المملكة باليابان تحذر مواطنيها من مرور إعصار تايفون 14 الذي تتأثر به البلاد.

وأهابت السفارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وحثت رعاياها على التواصل معها في حال الطوارئ من خلال الاتصال على 81 90 5583 3862.