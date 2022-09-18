أعلنت الهيئة العامة للنقل،اليوم، بدء العمل بإصدار “وثيقة نقل” لناقلي المواد البترولية، والمواد الخطرة، والسيارات، وذلك من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية.

وذكرت الهيئة أن الوثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وبيانات المرخصين،.

ونوهت بأن الوثيقة تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، كما أن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها.

وأكدت أن وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.