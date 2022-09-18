يعتزم مجلس الضمان الصحي إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.

وأكد المجلس أنه سيتم إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى، مشيرة إلى أن المنافع المحدثة متعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات وصحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى.

ونوه بأنه تم رفع تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألف بدلاً 15 ألف للحالات الحادة والمزمنة ورفع قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى.