كشف الدكتور محمد آل سليمان، استشاري الأمراض المعدية، عن مخاطر استخدام أدوات الحلاقة في الصالونات دون تعقيم.

وفي هذا السياق مازح مذيع برنامج اليوم عبر قناة الإخبارية الطبيب قائلًا: “أصبحنا نعرف غداء الحلاق من رائحة يديه” في إشارة عن إهمال تعقيم اليدين من قبل عاملي الحلاقة.

وعلق الطبيب محمد آل سليمان منوهاً بضرورة التأكد من استخدام شفرات ومعدات حديثة أثناء الحلاقة منعًا لانتشار الأمراض.

وأضاف “آل سليمان” : “لا بد أن تطلب من الحلاق أن يغسل يديه بالماء والصابون بسبب كورونا وغيرها”.

وتابع : “من الضروري التأكد أن الحلاق يستخدم كريمًا للحلاقة لأن بعض المناطق تكون جافة وصعب حلاقتها وقد تسبب جروحًا أكثر”.

وأوضح أن الأمراض غير الجرثومية تكون بسبب احتباس الشعر تحت طبقة الجلد والتي تسبب بثورًا على الجلد وانتفاخات تحتاج لعلاج.

ولفت إلى أنه كلما كثرت الشفرات كثرت الأضرار المترتبة، ناصحًا بضرورة استخدام شفرة واحدة.

فيديو | مذيع #برنامج_اليوم مازحا: "أصبحنا نعرف غداء الحلاق من رائحة يديه".. واستشاري أمراض معدية يعلق: على "الزبون" أن يشترط التعقيم pic.twitter.com/OAPJqD7BmG — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 18, 2022