كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في ‎المملكة اليوم ‎الأحد.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الأحساء والدمام والقصيم ومنى وشرورة درجة حرارتهم بلغت 42، بينما العلا والمدينة المنورة سجلتا درجة حرارة بلغت 41، كما أن الرياض 40.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.