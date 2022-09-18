أظهر مقطع فيديو، دموع نانسي بيلوسي أمام النصب التذكاري لضحايا المذبحة الأرمنية الذين قتلوا على أيدي الجنود الأتراك العثمانيين قبل أكثر من 100 عام.

وكرّمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية في مجمع تسيتسرناكابيرد التذكاري بيريفان ووضعت بيلوسي إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري وأمام الشعلة الأبدية وظهرت وهي تمسح دموعها.

ورافق بيلوسي التي وصلت إلى أرمينيا في 17 سبتمبر رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية آلان سيمونيان وأعضاء الوفد: رئيس لجنة الطاقة والشؤون التجارية في مجلس النواب الأمريكي فرانك بالوني، أعضاء مجلس النواب آنا إيشو وجاكي سبير.