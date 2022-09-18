تحدث المواطن الكفيف يحيى المالكي، عن نجاحه في مواصلة دراسته حتى أصبح معلما ووالدا لطفلين كفيفين يستلهمان نجاحه في تحدي الإعاقة.

وقال يحيى المالكي:” فقدت البصر منذ ولادتي ودرست بطريقة برايل قراءة وكتابة”.

وقال يحيى المالكي، إنه يدرس التربية الخاصة بإحدى المدارس في الداير ويعيش في منزله مع ابنه وابنته المكفوفين.