تحدث المواطن الكفيف يحيى المالكي، عن نجاحه في مواصلة دراسته حتى أصبح معلما ووالدا لطفلين كفيفين يستلهمان نجاحه في تحدي الإعاقة.
وقال يحيى المالكي:” فقدت البصر منذ ولادتي ودرست بطريقة برايل قراءة وكتابة”.
وقال يحيى المالكي، إنه يدرس التربية الخاصة بإحدى المدارس في الداير ويعيش في منزله مع ابنه وابنته المكفوفين.
"يحيى المالكي" شاب سعودي كفيف نجح في مواصلة دراسته وأصبح معلما ووالدا لطفلين كفيفين يستلهمان نجاحه في تحدي الإعاقة
عبر:@Mohammed62_S pic.twitter.com/byO09b2afb
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 18, 2022
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