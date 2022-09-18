نجح فريق طبي في مستشفى سكاكا شمال المملكة، في إنقاذ مسنة عراقية تبلغ من العمر 81 عامًا، ومكنها من المشي بعد تعرضها لإصابة خلال رحلتها لأداء العمرة.

وجاءت المسنة خليصة من العراق إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة عبر منفذ جديدة عرعر، لكنها تعرضت للسقوط نتج عنه إصابتها بكسر في الحوض تسبب في إعاقتها عن الحركة.

ونقلت السلطات السعودية المسنة من منفذ جديدة عرعر إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، وأجريت لها عملية جراحية من قبل فريق طبي سعودي وبعد يوم واحد تمكنت من المشي لتعود إلى بلدها العراق وهي بصحة جيدة.