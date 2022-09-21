قال مدير عام فرع هيئه الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية د. خالد راضي العنزي في كلمته بمناسبة اليوم الوطني : ” تحتفي المملكة العربية السعودية في هذا اليوم السعيد بالذكرى الثانية والتسعون لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه”.

وأضاف : ” اليوم الذي رفعت فيه راية التوحيد في بلادنا عالياً وتوحدت بجهوده المباركة بلادنا العزيزة وبدأت مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات على كافة الأصعدة واستمرت من ذلك الحين حتى يومنا هذا تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله”.

وتابع : ” إن مناسبة اليوم الوطني ليست مناسبة احتفال وحسب بل هو موعد لتجديد الانتماء الوطني وتجديد العهد والبيعة للملك وولي عهده الأمين حفظهما الله وسدد خطاهما لمتابعة المشوار الذي بدأ به القائد العظيم رحمه الله وسار على ذلك أبناءه من بعده لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير لمختلف المجالات والازدهار للوطن وفقاً للخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 “.

وواصل : ” شملت هذه النهضة هيئة الهلال الأحمر السعودي حيث حظيت باهتمام ودعم قادة المملكة قائداً بعد قائد وأسهم ذلك في تحسين جودة العمل الإسعافي في المملكة بشكل كبير وتحققت الإنجازات الكبيرة والقفزة النوعية بفضل هذا الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة الذي ساعدنا في الارتقاء بالأعمال الإسعافية الإنسانية وتقديم مختلف الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء “.

واختتم “العنزي” كلمته قائلاً : ” أدعو الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويديم عليهما نعمة الصحة والعافية وطول العمر وأن يديم على بلادنا نعمة الامن والأمان والاستقرار. وكل عام ووطننا الغالي والأسرة المالكة الكريمة بخير وعافية “.