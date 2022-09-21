تحدثت ريهام زامكه كاتبة رأي عن العلاقة بين الرجل والمرأة، مبينة أن هناك سيدات لا يمكن معاشرتهن منهن النكدية و”المنانة” وغير المهتمة بنفسها ونظافة منزلها.

وقالت ريهام زامكه :” هناك فرق بين المرأة المثقفة والمرأة الجاهلة وليس المقصود بالجاهلة هنا غير المتعلمة وإنما المقصود بها هي المرأة التي تجهل كيفية التعامل مع الرجل وتتعامل مع زوجها بجلافة، أما المثقفة فتكون لزوجها زوجة وصديقة وتعلم كيف تتعامل مع زوجها”.

وأضافت ” هناك بعض السيدات يتعاملن مع الرجل كأنه طفل، تستخف به وممكن تعانده وتزعله، ومقولة أن الرجل طفل كبير هي صحيحة نوعا ما ولكن المعنى بها أن الرجل يحب أن تهتم به المرأة دائما وتعتني فيه كما لو أنها تعتني بطفلها”.

وتابعت” يجب أن يحسن الرجل الاختيار حيث أن هناك سيدات لا يمكن معاشرتهن منهن النكدية و”المنانة” وغير المهتمة بنفسها ونظافة منزلها”.

"حُط رجلك يالحبيب" ..

ريهام زامكه – كاتبة رأي : هناك سيدات لا يمكن معاشرتهن منهن النكدية و"المنانة" وغير المهتمة بنفسها ونظافة منزلها @rzamka#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SjHgmvxPLp — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 21, 2022

تعلمي متى تعاملين الرجل وكأنه "سي السيد"..

ريهام زامكه – كاتبة رأي : بعض الزوجات تتعامل حرفيا مع الرجل كأنه طفل .. والمقولة صحيحة نوعا ما @rzamka#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rKVJkOVBHg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 21, 2022