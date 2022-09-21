يرغب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الاستمرار مع منتخب بلاده حتى كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024) لينهي التكهنات حول إمكانية اعتزال اللعب الدولي عقب مونديال قطر أواخر العام الجاري.

وقال رونالدو: أتمنى أن أكون جزءا من المنتخب الوطني لبضعة أعوام قادمة، لا يزال لدي الدافع وطموحي مرتفع.

وتابع: مساري هنا لم ينته، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب من أصحاب الكفاءة، سأتواجد في كأس العالم، وأرغب في التواجد في كأس الأمم الأوروبية أيضا.

وأشار: كان طريقا طويلا وأريد أن أستغل الفرصة لكي أقول إن الطريق لم ينته بعد، لا يزال يتعين عليكم التحمل معي لفترة أطول قليلاً.