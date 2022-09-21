أكد رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، أن ذكرى اليوم الوطني الـ92 يأتي في أيام تعيش فيها المملكة تطورا غير مسبوق في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وتابع:”نستشرف مستبقلا مشرقا يجعلنا نشعر بكل فخر واعتزاز تحت قيادة حكيمة ورشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

وأضاف أنه منذ توحيد هذا الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى وقتنا الحاضر، والمبادئ والقيم العظيمة التي انغرست في كل مواطن سعودي ثابتة لم تتغير من مسيرة ملهمة ومشرفة بدأها رجل فريد سطر فيها تاريخ الجزيرة العربية ووضع لبنة البناء لهذه الدولة الفتية ليكملوا من بعده أبناؤه الملوك مسيرة الإنجازات والتقدم بها إلى مصاف دول العالم في جميع المجالات.

وأكد أن ما تشهده المملكة من نجاحات وإنجازات مستمرة وأمان يعيشه المواطنون والمقيمون في ظل القيادة الرشيدة هو نتاج عمل متواصل لسنوات وقرون يتوارثه جيل بعد جيل” .

وأكد أن المملكة في عهد الملك سلمان تحتفي بعدة إنجازات للوطن نفخر ونتباهى بها أمام الأمم ، حيث تولت المملكة دور القيادة الدولية وإطلاق عدة مبادرات تهتم في أمن ومستقبل المنطقة والعالم أجمع ومنها إقامة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في العاصمة الرياض، وهو أول تحالف من نوعه في المنطقة لمكافحة التغير المناخي وحفظ الطبيعة وجودت الحياة ومواجهة التحديات المناخية ، وإقامة قمة جدة للأمن والتنمية التي حُقق من خلالها كثير من أهداف المنطقة أمنياً وتنموياً .

وأضاف أن ولي العهد رسم همه لمستقبل عظيم، مضيفا أن ولي العهد وهو الرجل الذي يعمل بلا كلل ولا ملل على تحقيق الكثير من المنجزات التنموية الضخمة مستعيناً بالله ثم بشعب عظيم مخلص لا يعرف المستحيل ويأتي الإعلان عن مشروع ذا لاين ثورة في الحياة الحضرية واستمراراً لعملية التنمية المستدامة والابتكار.

وسأل الله عز وجل أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويمتعهم بالصحة والعافية وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا المرابطين .