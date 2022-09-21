سردت المواطنة هديل المالكي رحلتها في عالم الرياضة، والتي بدأت منذ الطفولة إلى أن تقلدت منصب مشرف المنتخب الوطني لألعاب القوى النسائية.

وأضافت أنها عاشت منذ الصغر في بيئة كروية تعشق كرة القدم، ومنها بدأ اهتمامها بالرياضة، ثم بمتابعة نادي معين ثم تحول حبها للرياضة لشغف فأصبحت ناشطة رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكرته على خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشارت إلى أنها سافرت خارج المملكة لأخذ دورات رياضية، وعندما عادت عملت في صالات رياضية بسيطة، ثم انتقلت للاتحاد السعودي لألعاب القوى، وكونت فريق نسائي بها، وبعدها أصبحت عضو في لجنة المنتخبات ثم تولت منصب مشرف على المنتخب الوطني لألعاب القوى النسائية.