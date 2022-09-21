كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن فريق دادان الأثري عن أحد التماثيل اللحيانية الضخمة، في إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العلمية في التنقيب والحفاظ والمشاركة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر : ” لضمان الحفاظ عليه فقد تم نقل التمثال؛ الذي تجاوز وزنه الطن وبلغ طوله 2.2 متراً، من موقعه وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع أفضل المختصين في الحفظ والترميم “.

وتابعت : ” ما تضمنت عملية الحفظ والترميم تدريب كوادر سعودية ونقل المعرفة الاحترافية لهم، وشمل ذلك التدريب الميداني على تقوية التمثال وتهيئته للنقل ” .

ضمن التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العلمية في التنقيب والحفاظ والمشاركة.. كشفت @RCU_SA بالشراكة مع @AF_ALULA و @CNRS ضمن فريق دادان الأثري عن أحد التماثيل اللحيانية الضخمة. pic.twitter.com/NbtpPbGGRY — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) September 21, 2022