يقترب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني، من تحقيق رقم تاريخي رفقة الأخضر قبل خوض مباراتي الإكوادور وأمريكا وديا يومي 23 و27 من سبتمبر الجاري.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الفرنسي هيرفي رينارد، على بعد مباراتين فقط من أن يصبح أكثر مدرب أجنبي يقود الأخضر السعودي خلال المباريات الدولية، بعدما خاض 30 مباراة سابقة، خلف البرتغالي جوزيه بيسيرو، صاحب الـ 31 مباراة، وفق “الرياضية”.

ويعد الفرنسي هيرفي رينارد، ثاني أكثر مدرب إشرافا على المنتخب السعودي خلال 3 أعوام و16 يوما خلف المصري عبد الرحمن فوزي الذي قاد الأخضر خلال 3 سنوات و324 يوما.