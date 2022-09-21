قدم معارضون إيرانيون أمس الثلاثاء شكوى قضائية ضد رئيس النظام الإيراني ومرافقوه المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمسؤولين إيرانيين مرافقين له رغم أنهم معاقبون دولياً لأنهم تابعون لمنظمات إيرانية مصنفة إرهابية، مثل الحرس الثوري بينهم غلام حسين إسماعيلي الرئيس السابق للسجون الإيرانية والمتحدث باسم القضاء الذي عاقبه الاتحاد الأوروبي.

ونشرت المعارضة مسيح علي نجاد على حسابها في تويتر صورة لرجل بدا وكأنه في المطار، قائلة إنه علي الصدرينية مع وفد رئيسي في نيويورك. وناشدت واشنطن لاعتقاله لأنه عضو في الحرس الثوري المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقام معارضون إيرانيون وأجانب بتقديم شكوى مدنية ضدّ الرئيس الإيراني الذي يلقي اليوم (الأربعاء) كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة.