أعلن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض.
فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم
1- أخصائي أول الشراكات الوطنية.
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، التسويق، الهندسة أو مجال ذي صلة- خبرة 4 سنوات في مجال ذي صلة.
2- أخصائي مشاريع خاصة.
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الهندسة، أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.
3- أخصائي المشتريات.
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.
4- أخصائي عقود.
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، القانون، الهندسة، أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.
5- أخصائي مراقبة اتفاقية التعاون.
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، العلاقات الدولية أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.
6- أخصائي تطوير أعمال.
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الهندسة أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.
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