أعلن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض.

فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم

1- أخصائي أول الشراكات الوطنية.

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، التسويق، الهندسة أو مجال ذي صلة- خبرة 4 سنوات في مجال ذي صلة.

2- أخصائي مشاريع خاصة.

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الهندسة، أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.

3- أخصائي المشتريات.

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.

4- أخصائي عقود.

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، القانون، الهندسة، أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.

5- أخصائي مراقبة اتفاقية التعاون.

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، العلاقات الدولية أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.

6- أخصائي تطوير أعمال.

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الهندسة أو مجال ذي صلة- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.

التقديم