تعرض الناقد الرياضي محمد الشيخ لحادث في مركبته، منعه من حضور حلقة برنامج “أكشن مع وليد”.

وطمأن الشيخ الجميع على حالته قائلا: “الحمد لله على قضائه وقدره، تعرضت الليلة سيارتي للاحتراق بسبب ماس كهربائي”.

وأضاف: “الشكر لله من قبل ومن بعد، ثم الشكر لكل من تواصل معي للاطمئنان وابشركم الأمور طيبة ولله الفضل والمنة”.