تعرض الناقد الرياضي محمد الشيخ لحادث في مركبته، منعه من حضور حلقة برنامج “أكشن مع وليد”.
وطمأن الشيخ الجميع على حالته قائلا: “الحمد لله على قضائه وقدره، تعرضت الليلة سيارتي للاحتراق بسبب ماس كهربائي”.
وأضاف: “الشكر لله من قبل ومن بعد، ثم الشكر لكل من تواصل معي للاطمئنان وابشركم الأمور طيبة ولله الفضل والمنة”.
الحمدلله على سلامة الناقد محمد الشيخ بعد تعرضه لحادث في مركبته @mhalshaikh
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 21, 2022
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