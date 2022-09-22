وثق مقطع فيديو متداول حرق أحد مباني الدائرة المالية في طهران منتصف ليلة أمس بعد اندلاع احتجاجات مناهضة للنظام عمت المدن الإيرانية.

وتستمر الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني بعد مقتل مهسا أميني على يد قوات الشرطة، لليوم السادس على التوالي، فيما يترفع يومياً عدد القتلى.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن منظمة “ايران هيومن رايتس” تأكيدها اليوم أن 31 مدنياً على الأقلّ سقطوا منذ اندلاع التظاهرات في إيران قبل ستة أيام.