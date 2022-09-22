قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إن الميليشيات الحوثية انقلبت على التوافق الوطني في اليمن.

وأضاف، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، أن الأزمة الإنسانية في اليمن صنعتها جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لافتا إلى أن أن التباطؤ في حل الأزمة باليمن يؤدي لخسائر أكبر، وفقا لـ”العربية”.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تحولت لمصدر تهديد حقيقي لأمن المنطقة، وترفض كافة مساعي السلام، مضيفا أن مجلس القيادة اليمني متمسك بحل سياسي شامل مبني على القرارات الدولية.