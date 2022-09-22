حسمت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” موقفها في قضية اللاعب جوليانو دي باولا ضد ناديه السابق النصر.
وأصدرت المحكمة حكما بتثبيت حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد نادي النصر، وفقا لـ”الرياضية”.
ونص الحكم على أن يدفع النصر 6 ملايين و12 ألف يورو للبرازيلي جوليانو دي باولا رافضا الاستئناف الذي قدمه النادي بهذا الشأن.
ادفع يا مسلي انت وفقرك ، كرهتنا بالكورة بصياحكم وكثرة شكاويكم ،
دفعت عمك زعيم اسيا العالمي 12.8 مليون ريال في قضية كنو ، وانت الآن تدفع 22,255,819.31ريال…
النادي هذا فشلنا عالميا لو يتم اقفاله احسن
هههههههههه الاتحاد السعودي يدفع عن هذا النادي مثل كل مره وهو ونادي الاتحاد عشان يقولون للمنافسة وهذا غلط وهظم حقوق باقي الاندية