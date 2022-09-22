حسمت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” موقفها في قضية اللاعب جوليانو دي باولا ضد ناديه السابق النصر.

وأصدرت المحكمة حكما بتثبيت حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد نادي النصر، وفقا لـ”الرياضية”.

ونص الحكم على أن يدفع النصر 6 ملايين و12 ألف يورو للبرازيلي جوليانو دي باولا رافضا الاستئناف الذي قدمه النادي بهذا الشأن.