نشرت قناة السعودية مقطع فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- وهما يؤديان العرضة السعودية.
ووثق الفيديو خادم الحرمين وولي العهد وهما يشاركان في تأدية العرضة، وكانا يرتديان الزي السعودي التراثي .
وتأتي مشاركة هذا المقطع تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 .
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يشاركان في العرضة السعودية. #اليوم_الوطني_السعودي_92 #قناة_السعودية pic.twitter.com/50dF4oFriE
— قناة السعودية (@saudiatv) September 22, 2022
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