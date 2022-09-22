نشرت قناة السعودية مقطع فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- وهما يؤديان العرضة السعودية.

ووثق الفيديو خادم الحرمين وولي العهد وهما يشاركان في تأدية العرضة، وكانا يرتديان الزي السعودي التراثي .

وتأتي مشاركة هذا المقطع تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 .